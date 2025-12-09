Identifican a víctimas de ataque armado en Terranova, Culiacán

Fueron identificadas las dos personas atacadas a balazos la mañana de este martes en la colonia Terranova, en Culiacán. La víctima mortal fue reconocida como Jorge Abel, de 52 años y de oficio albañil, quien viajaba en el asiento del copiloto al momento del ataque.

El conductor, que resultó herido, fue identificado como Juan de Dios, de 30 años, aunque hasta ahora no se ha informado sobre su condición de salud.

Ambos se desplazaban en una camioneta Volkswagen Saveiro gris por el bulevar Las Torres, en dirección de norte a sur. Al llegar al cruce con la calle Flor de Liz fueron interceptados por hombres armados que dispararon repetidamente contra la unidad, la cual quedó frente a una tienda de conveniencia.