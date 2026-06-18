Identifican a víctimas de ataque armado en Valle del Sol: tenían 28 y 26 años

Las autoridades identificaron a las víctimas del ataque armado registrado la noche del miércoles 17 de junio en el Fraccionamiento Valle del Sol, al sur de Culiacán, donde un hombre perdió la vida y otro más resultó herido.
La persona fallecida fue identificada como Reyes, de 28 años, quien murió en el lugar de la agresión a consecuencia de las heridas producidas por disparos de arma de fuego.
Por su parte, Óscar Jesús, de 26 años, resultó lesionado durante el atentado y fue trasladado a un hospital, donde permanece recibiendo atención médica.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas sobre la Calle Salvador Moreno Luna, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego frente a un domicilio del sector.
Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal acudieron al sitio y localizaron a Reyes sin vida frente a la vivienda, mientras que el otro joven fue auxiliado por cuerpos de emergencia.
Durante las diligencias se confirmó además que un domicilio y un vehículo resultaron dañados por los disparos efectuados durante la agresión.