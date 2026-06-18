Identifican a víctimas de ataque armado en Valle del Sol: tenían 28 y 26 años

Las autoridades identificaron a las víctimas del ataque armado registrado la noche del miércoles 17 de junio en el Fraccionamiento Valle del Sol, al sur de Culiacán, donde un hombre perdió la vida y otro más resultó herido.

La persona fallecida fue identificada como Reyes, de 28 años, quien murió en el lugar de la agresión a consecuencia de las heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Por su parte, Óscar Jesús, de 26 años, resultó lesionado durante el atentado y fue trasladado a un hospital, donde permanece recibiendo atención médica.



