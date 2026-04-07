Identifican a víctimas de ataque contra familia en Culiacán; hay un herido colateral

Ya fueron identificadas las víctimas del ataque armado contra una familia registrado la noche de este martes 7 de abril en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, hecho que dejó una mujer sin vida, un hombre gravemente herido y un lesionado colateral.

De acuerdo con la información, el atentado ocurrió alrededor de las 19:30 horas sobre la calle Benito Juárez, antes de llegar al cruce con Esteban Flores, cuando las víctimas viajaban en un vehículo Honda Accord, modelo antiguo y color plateado.

Tras la agresión, la mujer quedó sin vida en el asiento del copiloto; de manera extraoficial, fue identificada como María, nombre que era mencionado por familiares en el lugar.

El conductor, identificado como Isac Israel “G”, de 27 años de edad, descendió del vehículo y quedó tendido sobre la vía pública con una herida de bala en la cabeza con entrada y salida, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se reporta en estado delicado.

En el vehículo también viajaba un menor de edad, de aproximadamente 6 años, quien resultó ileso.

Asimismo, se informó que un segundo hombre, identificado como José Isidro, de 38 años, resultó lesionado de manera colateral durante el ataque. Este último se trasladó por sus propios medios a un hospital y, aunque presenta heridas en la cabeza, se reporta consciente y estable.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar tras el reporte de detonaciones y confirmaron la escena, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los heridos.

La zona fue acordonada por las autoridades, donde quedó el vehículo con impactos de bala y manchas de sangre.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, en tanto continúan las indagatorias para esclarecer el caso.