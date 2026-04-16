Identifican a víctimas de ataque en carpintería de Culiacán; dos heridos son hermanos

CULIACÁN._ Las víctimas del ataque armado registrado la tarde de este jueves 16 de abril en una carpintería de la colonia Los Mezcales, en Culiacán, ya fueron identificadas. El hecho dejó un hombre sin vida y dos más heridos.

De acuerdo con la información recabada, el fallecido fue identificado como Raúl, quien era propietario del negocio donde ocurrió la agresión.

Los lesionados son Luis Ángel, de 21 años de edad; y José Jaime, de 25 años, quienes además son hermanos.

Se informó que Luis Ángel presentó heridas de bala en el tórax y clavícula, mientras que José Jaime sufrió lesiones en el cuello y en distintas partes del cuerpo.

Ambos fueron trasladados en un vehículo particular a un hospital de la ciudad, donde permanecen bajo atención médica.