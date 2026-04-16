Identifican a víctimas de ataque en carpintería de Culiacán; dos heridos son hermanos

CULIACÁN._ Las víctimas del ataque armado registrado la tarde de este jueves 16 de abril en una carpintería de la colonia Los Mezcales, en Culiacán, ya fueron identificadas. El hecho dejó un hombre sin vida y dos más heridos.
De acuerdo con la información recabada, el fallecido fue identificado como Raúl, quien era propietario del negocio donde ocurrió la agresión.
Los lesionados son Luis Ángel, de 21 años de edad; y José Jaime, de 25 años, quienes además son hermanos.
Se informó que Luis Ángel presentó heridas de bala en el tórax y clavícula, mientras que José Jaime sufrió lesiones en el cuello y en distintas partes del cuerpo.
Ambos fueron trasladados en un vehículo particular a un hospital de la ciudad, donde permanecen bajo atención médica.
El ataque ocurrió en un inmueble habilitado como carpintería ubicado frente a la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle Leopoldo Sánchez Félix.
Según los primeros reportes, los tres hombres se encontraban en el establecimiento cuando civiles armados arribaron al sitio y les dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar, acordonaron la zona y cerraron momentáneamente la circulación sobre la avenida Álvaro Obregón en ambos sentidos, lo que generó congestionamiento vial.
En el sitio también fue localizado un vehículo con impactos de bala, unidad que quedó asegurada para las investigaciones correspondientes.
Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de campo y ordenaron el traslado del cuerpo de Raúl al Servicio Médico Forense.