Identifican a víctimas de ataques armados registrados en Rincón del Parque y El Mirador, en Culiacán

Ya fueron identificadas las víctimas de dos ataques armados distintos registrados durante este lunes 1 de junio en diferentes sectores de Culiacán, hechos que dejaron saldo de dos personas asesinadas y un hombre herido.

En el caso ocurrido en la colonia Rincón del Parque, autoridades informaron que el hombre que perdió la vida fue identificado como Ángel Daniel, de 22 años de edad y vecino del sector Barrancos.

El atentado ocurrió durante la tarde al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Fortunato Álvarez Castro y avenida Félix María Zuloaga, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, Ángel Daniel y otro hombre se encontraban dentro del domicilio amarillo cuando fueron sorprendidos por civiles armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

Dentro del inmueble murió el joven de 22 años, mientras que el otro masculino, que aún no ha sido identificado, fue trasladado herido de bala hacia un hospital.

Por otra parte, autoridades también confirmaron la identidad del hombre asesinado horas antes en las inmediaciones de la colonia El Mirador. La víctima fue identificada como Julio Enrique, de 50 años de edad y vecino del sector Chulavista.

El crimen ocurrió sobre la calle Guadalupe Rojo Viuda de Alvarado, en el cruce con las calles Leo y Cáncer, cuando la víctima circulaba a bordo de un automóvil Nissan Versa color plata.

Según versiones de testigos, Julio Enrique intentó descender de la unidad para ponerse a salvo durante la agresión, pero quedó tendido sin vida junto al vehículo, el cual presentó múltiples impactos de bala en el costado izquierdo.

En ambos hechos, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para integrar las carpetas de investigación y continuar con las indagatorias sobre los ataques armados.