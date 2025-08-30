Identifican a víctimas del ataque armado en el Hospital Civil de Culiacán

Las autoridades identificaron a las víctimas del ataque armado perpetrado la noche del viernes 29 de agosto en el Hospital Civil de Culiacán, hecho que dejó como saldo tres personas muertas y tres más lesionadas, entre ellas una mujer y una menor de edad.

Las personas fallecidas fueron Jorge Armando “N”, de 32 años; Rubén “N”, de 61; y José Ramón “N”, de 38. Los heridos son Víctor Antonio, de 47 años; Brianna Amairany, de 13; y Heldia Milena “N”, de 47. La adolescente resultó con lesiones causadas por esquirlas de bala y se reporta fuera de peligro.

De acuerdo con la información oficial, José Ramón y Víctor Antonio eran familiares de un paciente que permanecía hospitalizado tras haber sido atacado a balazos días antes, y se encontraban de visita al momento de la agresión.

El ataque ocurrió cuando civiles armados, a bordo de un vehículo, se detuvieron frente al área de urgencias sobre la avenida Álvaro Obregón y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la sala de espera.

En el lugar murieron de manera inmediata Jorge Armando, Rubén y José Ramón. Víctor Antonio fue intervenido de emergencia en el mismo hospital, mientras que la joven Brianna Amairany fue trasladada al Hospital Pediátrico y Heldia Milena a otra unidad médica, de la cual no se ha precisado su estado de salud.

El tiroteo también dejó múltiples impactos de bala en la fachada del nosocomio y en al menos tres vehículos estacionados en la zona: un Volkswagen Jetta, una Jeep Liberty y un Honda Civic.

Dieciséis horas después del ataque, las huellas de la violencia seguían visibles en las instalaciones del hospital, donde personal de mantenimiento trabajaba en la limpieza de la zona, mientras la población culiacanense permanece en alerta y consternación por la ola de violencia.