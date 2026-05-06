Identifican a víctimas del ataque armado en Infonavit Barrancos; cortejo estaría ligado a velorio en El Palmito

Autoridades dieron a conocer la identidad de una de las víctimas mortales y de los lesionados que dejó el ataque armado registrado la tarde de este miércoles 6 de mayo en el sector Infonavit Barrancos, en Culiacán.

La persona fallecida fue identificada como Juan José Delgado, quien viajaba en el asiento del copiloto de una góndola utilizada para transportar coronas funerarias al momento de la agresión.

En el mismo atentado también murió otro hombre de aproximadamente 25 años de edad, el cual venía a bordo de un vehículo SUV azul y cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente.

Además, tres personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego. Se trata de José Humberto, de 35 años; Christian Giovanni, de 32; y José María, de 61 años, este último señalado de manera preliminar como una posible víctima colateral.

Como se informó previamente, el ataque ocurrió sobre la avenida Benjamín Gil y el cruce con Calzada Las Torres, donde civiles armados interceptaron una góndola de coronas funerarias y posteriormente agredieron a un hombre que viajaba en el vehículo SUV azul.

El conductor de la unidad funeraria sobrevivió inicialmente al atentado y fue trasladado herido a un hospital, al igual que otras dos personas lesionadas.

De acuerdo con información recabada posteriormente, el cortejo fúnebre tendría relación con los hechos registrados la noche anterior durante un velorio en la colonia El Palmito, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y una movilización de elementos del Ejército Mexicano.

En aquella ocasión, personas reunidas en un velorio instalado bajo una carpa sobre la vía pública reportaron disparos, aunque autoridades señalaron posteriormente que no localizaron personas heridas en el sitio y que las detonaciones aparentemente habían sido realizadas al aire.

Tras el atentado en Barrancos, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado continuaron con las diligencias en ambas escenas, donde quedaron aseguradas las unidades baleadas y diversos indicios balísticos.