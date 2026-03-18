Identifican a víctimas del ataque armado en la Antonio Toledo Corro, en Culiacán

Las dos personas que fueron asesinadas durante un ataque armado registrado en la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán, ya fueron identificadas por sus familiares ante las autoridades.

Se trata de José Manuel, de 50 años de edad, e Iván Armando, de 39, quienes perdieron la vida tras la agresión ocurrida la tarde del martes 17 de marzo.

De acuerdo con la información, José Manuel fue localizado sin vida al interior del domicilio donde se registró el ataque, luego de que sujetos armados ingresaran y dispararan en su contra.

Por su parte, Iván Armando logró salir del inmueble y abordó una motocicleta en un intento por escapar; sin embargo, metros más adelante cayó sobre la vía pública, donde falleció a consecuencia de que también fue alcanzado por los disparos.

El ataque se registró alrededor de las 14:30 horas sobre la calle Mina de Copala, entre Miguel Alemán y Adolfo López Mateos, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

En el sitio, elementos de distintas corporaciones acordonaron el área, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevó a cabo la identificación legal por parte de sus familiares y posteriormente serían entregados para los servicios funerarios.