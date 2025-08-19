Identifican a víctimas del ataque armado en la colonia Felipe Ángeles en Culiacán

CULIACÁN. _ Ya fueron identificadas las tres personas que fueron asesinadas a balazos la mañana del martes 19 de agosto, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Felipe Ángeles, al poniente de la ciudad.
Las víctimas fueron identificadas como Karina Vianey B., de 27 años; Óscar Armando M., de 35; y Jhon Antony H., de aproximadamente 30 años. Además, se confirmó que una cuarta persona, identificada como Edgar L., de 39 años, resultó herida y fue trasladada a un hospital, donde permanece en estado delicado.
El ataque armado se registró alrededor de las 9:30 horas, cuando un grupo de civiles armados arribó en al menos dos vehículos y disparó con fusiles de asalto tipo AK-47 y AR-15 contra las personas que se encontraban en el domicilio.
Dos de las víctimas murieron dentro de la vivienda y la tercera en el patio trasero. En la escena se localizaron decenas de casquillos percutidos y una placa balística para chaleco táctico. El área fue acordonada por elementos de seguridad mientras peritos de la Fiscalía realizaban el procesamiento del lugar.