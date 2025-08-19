Identifican a víctimas del ataque armado en la colonia Felipe Ángeles en Culiacán

CULIACÁN. _ Ya fueron identificadas las tres personas que fueron asesinadas a balazos la mañana del martes 19 de agosto, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Felipe Ángeles, al poniente de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Karina Vianey B., de 27 años; Óscar Armando M., de 35; y Jhon Antony H., de aproximadamente 30 años. Además, se confirmó que una cuarta persona, identificada como Edgar L., de 39 años, resultó herida y fue trasladada a un hospital, donde permanece en estado delicado.