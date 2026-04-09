Identifican a víctimas del ataque en la zona KZ4, en Culiacán; también hay dos heridos

CULIACÁN._ Tras el ataque armado ocurrido la tarde de este jueves 9 de abril en la zona conocida como KZ4, en Culiacán, autoridades confirmaron la identidad de una de las víctimas mortales y precisaron que, además de los dos hombres asesinados, otras dos personas resultaron heridas.

El atentado se registró poco antes de las 18:00 horas en el cruce de la calzada Heroico Colegio Militar y el bulevar Francisco I. Madero, donde sujetos armados dispararon contra un vehículo Mazda tipo sedán de color blanco.

En el sitio murió Cristian, de 30 años, quien se encontraba en el asiento del piloto. El hombre que viajaba como copiloto también perdió la vida, aunque hasta el momento no ha sido identificado.

Asimismo, Leonardo, quien se encontraba dentro del mismo vehículo atacado, resultó herido por los disparos y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De manera colateral, Margarita, de 61 años, quien viajaba a bordo de un camión urbano que pasaba por la zona, también resultó lesionada al ser alcanzada por una bala perdida, por lo que fue llevada a un centro médico.

El vehículo presentó múltiples impactos de bala en el parabrisas y la carrocería, lo que hace presumir el uso de armas largas durante el ataque.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y aseguraron el área, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.