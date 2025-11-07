Seguridad
Identifican al hombre abatido en enfrentamiento en Espacios Barcelona, en Culiacán

Ismael, de 32 años y vecino de la colonia Guadalupe Victoria, murió durante un operativo que dejó además cinco detenidos y armas aseguradas el jueves al norte de la ciudad
Noroeste/Redacción
07/11/2025 18:08
CULIACÁN._ Como Ismael, de 32 años, fue identificado el hombre abatido el jueves durante un operativo y enfrentamiento entre policías y civiles en Espacios Barcelona, en Culiacán.

El abatido fue reconocido como vecino de la colonia Guadalupe Victoria, en la misma capital sinaloense.

La refriega se reportó el 6 de noviembre cerca de las 18:00 horas en la zona norte de la ciudad, en una zona conocida como Cataluña, luego de una persecución a cargo de elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Al terminar el intercambio de tiros, las autoridades abatieron a uno de los civiles y capturaron a cinco, además de asegurar armamento.

