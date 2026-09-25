Identifican al hombre asesinado durante ataque armado en restaurante del Desarrollo Tres Ríos de Culiacán

CULIACÁN. _ Como José Guadalupe “N”, de aproximadamente 30 años de edad, fue identificado por sus familiares el hombre que murió durante un ataque a balazos registrado la noche del jueves en el interior de un restaurante de comida oriental, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
La identificación de la víctima ocurrió horas después del atentado, ocurrido alrededor de las 19:50 horas del jueves 24 de septiembre, en un establecimiento ubicado en una plaza comercial sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso.
De acuerdo con información recabada en el lugar, varios sujetos armados ingresaron al restaurante y dispararon contra algunas de las personas que se encontraban en el interior. El ataque dejó a José Guadalupe sin vida y a otras siete personas heridas.
Entre las personas lesionadas se encuentra el cantante de música regional Víctor, de 21 años, además de María Isabel, de 72 años; Víctor Antonio, de 22; Israel, de 20; Rubén Alberto, de 24; Luis Elíseo, de 20; Édgar Yahir, de 23; y Ángel Fernando, de 21 años.
Tras el reporte de los disparos, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al establecimiento, mientras que paramédicos de unidades de emergencia brindaron atención a las personas lesionadas y realizaron los traslados correspondientes.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre las circunstancias del ataque, la identidad de los responsables o el estado de salud de las personas heridas.