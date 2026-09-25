Identifican al hombre asesinado durante ataque armado en restaurante del Desarrollo Tres Ríos de Culiacán

CULIACÁN. _ Como José Guadalupe “N”, de aproximadamente 30 años de edad, fue identificado por sus familiares el hombre que murió durante un ataque a balazos registrado la noche del jueves en el interior de un restaurante de comida oriental, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

La identificación de la víctima ocurrió horas después del atentado, ocurrido alrededor de las 19:50 horas del jueves 24 de septiembre, en un establecimiento ubicado en una plaza comercial sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso.