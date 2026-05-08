Identifican al hombre asesinado en colonia Horizontes, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Alfredo Alfonso “N”, de 53 años de edad, fue identificado el hombre asesinado a balazos la noche de este viernes 8 de mayo en la colonia Horizontes, en Culiacán.

La víctima tenía su lugar de residencia en el sector Country Álamos, de la capital sinaloense.

Murió luego de un ataque armado cometido sobre la Avenida de la Voluntad, entre las calles Del Destino y Del Porvenir, cerca de las 20:30 horas.