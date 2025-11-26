Identifican al hombre asesinado en la colonia Ampliación 5 de Febrero de Culiacán

José Antonio N., trabajador de la construcción, fue la víctima del atentado con arma de fuego ocurrido la mañana de este miércoles en la colonia Ampliación 5 de Febrero. El hombre murió tras recibir múltiples impactos de bala cuando intentaba abordar su camioneta.

La identidad de la persona fue confirmada por sus familiares ante las autoridades investigadoras.

Los hechos se registraron en la calle Plan de Ayala, en el tramo comprendido entre Juan de la Cabada y De los Laureles, un sector de la colonia. La víctima quedó sin vida dentro de una camioneta Renault Oroch de color negro, a donde intentaba subir.