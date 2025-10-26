Identifican al hombre asesinado frente al Palacio de Gobierno de Culiacán

CULIACÁN._ Fue dada a conocer la identidad del hombre que fue encontrado asesinado a balazos la noche de este domingo 26 de octubre frente al Palacio de Gobierno de Culiacán.

Se trata de José Guadalupe, quien tenía 30 años de edad y era vecino del fraccionamiento Capistrano.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas en la calle 16 de Septiembre, entre la avenida de los Insurgentes y la avenida Lázaro Cárdenas.

Según informes, un grupo de civiles armados a bordo de una unidad automotriz arribaron al punto para arrojar a la víctima y acribillarla en el lugar.

Tras el acto violento, los responsables emprendieron la huida y su paradero de momento es desconocido, así como sus características físicas y del vehículo en el que viajaban.

La zona fue acordonada con cinta amarilla de precaución por parte de elementos del Ejército Mexicano para facilitar las labores de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se encargaron de llevar a cabo las labores de campo.

Al final se ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde más tarde fue reconocido por familiares.