Identifican al hombre localizado sin vida en la colonia Industrial El Palmito, Culiacán

Fue identificado por sus familiares el hombre que fue hallado sin vida y envuelto en bolsas de plástico la mañana de este miércoles frente a las vías del tren, en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.
Se trata de Faustino Candelario, de 37 años, presuntamente vecino de la colonia donde fue encontrado.
Familiares de Francisco acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense para reconocerlo, minutos después de que el cuerpo ingresó al anfiteatro.
El hecho se registró alrededor de las 9:00 horas de este 21 de enero, a un costado de las vías ferroviarias, a pocos metros del canal Recursos Hidráulicos y de la calle Aztlán.
El cadáver estaba recostado boca abajo, presentaba huellas de tortura y tenía encima una cartulina blanca con un mensaje de contenido amenazante. Este caso representa el primer homicidio doloso de la jornada violenta de este miércoles.