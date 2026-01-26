Identifican al militar que perdió la vida por ahogamiento en la presa de Sanalona, al oriente de Culiacán

Autoridades confirmaron la identidad del elemento del Ejército Mexicano que perdió la vida por ahogamiento en la presa Sanalona, mientras participaba en un operativo de seguridad en la zona.

Se trata de César Rafael “N”, soldado de infantería, originario del estado de Durango y de aproximadamente 35 años de edad, quien formaba parte del personal desplegado en las inmediaciones de la sindicatura de Sanalona.

De acuerdo con datos oficiales, el incidente ocurrió la tarde del domingo 25 de enero cuando elementos castrenses realizaban labores operativas en el área. Durante dichas acciones, dos militares ingresaron al embalse con la intención de alcanzar una embarcación.

En el intento, uno de los soldados no logró salir del agua, por lo que se activaron labores de búsqueda. Fue hasta la mañana de este lunes 26 de enero cuando personal de Bomberos Culiacán localizó el cuerpo a unos 80 metros de la orilla, a una profundidad aproximada de 10 metros.

Tras el rescate, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se llevó a cabo la identificación legal por parte de sus familiares, quedando a disposición de la autoridad correspondiente.