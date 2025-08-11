Identifican como Alejandro a persona con discapacidad que fue asesinado en Lomas de Magisterio, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Alejandro fue identificado el hombre con discapacidad que fue asesinado a balazos durante la noche de este lunes 11 de agosto en la colonia Lomas de Magisterio, en Culiacán.

Los familiares fueron quienes dieron a conocer el nombre de la víctima, luego de encontrarse a pocos metros de donde sucedió la agresión armada.

Se espera que el cuerpo sea llevado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley y para entonces entregarse a disposición del Ministerio Público, donde familiares podrán acudir para reclamarlo con su debido proceso legal

El hecho

Según reportes, la víctima se encontraba sentada en un banco de madera, a las afueras de un domicilio y junto con sus muletas axilares al lado, cuando un grupo de civiles armados arribó para dispararle en más de una ocasión.

El ataque se registró alrededor de las 20:00 horas en la calle Xocoyoltzin, entre la calle Lealtad y Aztlán.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar fe del hecho y se encargaron de delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución.