Identifican como Ángel Mauricio al hombre asesinado este viernes en sector Tres Ríos de Culiacán

Fue identificado bajo el nombre de Ángel Mauricio “N”, de 23 años de edad, el hombre asesinado a balazos la noche de este viernes en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

La víctima fue reconocida por autoridades y familia como vecino del sector Alameda, en la misma ciudad capital.

Su asesinato fue reportado cerca de las 19:45 horas de este 23 de enero, sobre el bulevar Hermila Galindo de Topete, entre los bulevares Rotarismo y Alfonso Zaragoza Maytorena.

Corporaciones de seguridad confirmaron que la víctima presentó un par de lesiones por disparos de arma de fuego en la cabeza, y quedó tendido sobre la banqueta junto a un terreno baldío, frente a una zona residencial.

El cuerpo de Ángel Mauricio permanecerá bajo resguardo de las autoridades en el Servicio Médico Forense (Semefo), en tanto se realiza la necropsia de Ley y es reclamado por familiares.