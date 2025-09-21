Identifican como coordinador de maestros de la UAS al asesinado en el fraccionamiento Villa del Real

Como Juan Carlos, de 36 años de edad, fue identificado el hombre al que se le fue arrebatada la vida tras un enfrentamiento a tiros entre civiles armados y elementos militares durante el mediodía de este domingo 21 de septiembre en el fraccionamiento Villa del Real, al oriente de Culiacán.

Juan Carlos era vecino del fraccionamiento en donde fue asesinado y era reconocido como coordinador de maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Según informes de los familiares, Juan Carlos había sido privado de libertad desde la tarde de ayer en la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Reportan que fue un grupo de civiles armados quienes los sometieron para llevárselo hacia un rumbo desconocido.

Fue gracias a un dispositivo GPS que la familia logró hallar el paradero de Juan Carlos, quien se encontraba incautado en un domicilio que se ubica frente a la calle Rey Eduardo III, entre Rey Guillermo I y Rey Jorge VI, en el fraccionamiento antes mencionado.

La Secretaría de la Defensa Nacional fue notificada de la localización de la víctima, movilizándose hacia el punto un día después de que se reportó el hallazgo. Ya en el sitio, el personal militar montó un dispositivo de seguridad y esperaron la orden de cateo al domicilio.

No obstante, fueron sorprendidos a balazos por dos civiles armados, quienes emprendieron la huida en un vehículo Toyota Corolla de color arena, desatándose una persecución que culminó frente a un parque del fraccionamiento Camino del Real, luego de que los gatilleros estrellaron su unidad contra un camión del grupo musical Los Nuevos Coyonquis.

Tras el siniestro, los efectivos detuvieron a los dos sujetos armados, uno de ellos lo transportaron hacia un hospital luego de que resultó lesionado de bala. También se decomisó el vehículo afectado, así como armas de fuego de distintos calibres.

Más tarde arribaron los peritos y agentes policiales de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias ante el asesinato de Juan Carlos, pues refieren que fue cuando empezó el intercambio de tiros cuando fue privado de la vida.

Su cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.