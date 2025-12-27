Identifican como Cristhian Guadalupe al motociclista asesinado en Valle Alto, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Cristhian Guadalupe “N” fue identificado el motociclista asesinado a balazos la tarde de este sábado en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán.

Al joven, de aproximadamente 20 años, lo reconocieron en el sitio como oriundo de la comisaría de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito.

Cristhian Guadalupe fue atacado a balazos alrededor de las 17:30 horas cuando circulaba a bordo de una motocicleta blanca, por el bulevar Álvaro del Portillo, en el citado sector.

Al momento del homicidio, el joven vestía una playera naranja, pantalón de mezclilla color azul, tenis negros y una gorra negra, además de varias pulseras en su muñeca izquierda.