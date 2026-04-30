Identifican como Daniel Emilio, el empleado de negocio de cocos, asesinado en Bacurimí

Fue identificado bajo el nombre de Daniel Emilio “N”, de 35 años, el hombre asesinado a balazos la tarde de este jueves en un restaurante de cocos, en Culiacán.
El occiso era vecino de la comisaría de Bellavista, cercana a Bacurimí, donde estaba su centro de trabajo en el que fue atacado a tiros.
Ahí, el empleado del restaurante fue objeto de un atentado por un grupo de sujetos armados a bordo de una camioneta blanca, quienes ingresaron al local y le dispararon hasta provocarle la muerte.
Los hechos ocurrieron dentro del comercio, ubicado por la carretera que conecta la zona urbana de Culiacán con la sindicatura de Culiacancito, cerca de las 14:45 horas, sin que se reporten personas detenidas por este crimen.