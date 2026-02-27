Identifican como Edgar a hombre encontrado muerto el miércoles en El Quemadito, Culiacán

Como Édgar “N”, de 27 años, fue reconocido el hombre encontrado sin vida y con impactos de bala el pasado 25 de febrero, al sur de Culiacán.

El fallecido era procedente de Cajeme, Sonora, y fue localizado a la orilla de la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura del poblado El Quemadito.

Al momento de su localización, portaba una camisa de cuadros rojo y gris, pantalón de mezclilla azul y calcetas negras.

En los alrededores donde fue abandonado su cuerpo, en una zona de terracería contigua a la rúa, fueron hallados al menos tres casquillos percutidos.

Asimismo, la víctima, que presentaba heridas de bala en la cabeza, tenía las manos esposadas.

Las autoridades lo identificaron legalmente, a la espera de los trámites correspondientes para la entrega a sus familiares.