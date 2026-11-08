Identifican como ‘El Japonés’ a hombre encontrado dentro de una hielera en Los Mezcales, Culiacán

Fue identificado como Óscar “N”, alias “El Japonés”, el hombre cuyos restos fueron encontrados en el interior de una hielera, durante la mañana de este domingo 8 de noviembre, en la colonia Los Mezcales, en Culiacán.

De acuerdo con reportes, a la víctima se le liga con una facción criminal que mantiene una disputa en la región, que deriva en la escalada de violencia en el Estado.

Fue aproximadamente a las 8:30 horas de este domingo, sobre la prolongación norte de la avenida Álvaro Obregón, que sujetos desconocidos abandonaron el contenedor afuera de un negocio de forraje veterinaria.