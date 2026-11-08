Identifican como ‘El Japonés’ a hombre encontrado dentro de una hielera en Los Mezcales, Culiacán

Fue identificado como Óscar “N”, alias “El Japonés”, el hombre cuyos restos fueron encontrados en el interior de una hielera, durante la mañana de este domingo 8 de noviembre, en la colonia Los Mezcales, en Culiacán.
De acuerdo con reportes, a la víctima se le liga con una facción criminal que mantiene una disputa en la región, que deriva en la escalada de violencia en el Estado.
Fue aproximadamente a las 8:30 horas de este domingo, sobre la prolongación norte de la avenida Álvaro Obregón, que sujetos desconocidos abandonaron el contenedor afuera de un negocio de forraje veterinaria.
Dicha hielera estaba a medio kilómetro de un retén del Ejército Mexicano, y fue personal de la misma institución quienes confirmaron el hallazgo de restos humanos.
Al arribar la Fiscalía General del Estado, se confirmó que el recipiente tenía pegado en la tapadera una cartulina con un mensaje escrito, el cual fue firmado por una facción del crimen organizado.
Fueron familiares de “El Japonés” quienes lo identificaron visualmente en el Servicio Médico Forense, donde fueron resguardados sus restos.