Identifican como estadounidense al asesinado en la Colonia Francisco Villa, de Mazatlán

MAZATLÁN._ Como un estadounidense fue identificado el hombre asesinado a balazos la tarde de este lunes en la Colonia Francisco Villa, en Mazatlán.

De nombre Steve y de 45 años de edad son los datos que trascendieron en el lugar de los hechos sobre la identidad de la víctima.

El asesinato ocurrió alrededor de las 17:30 horas sobre la Avenida Bicentenario, una de las más importantes de esa área de la ciudad, no muy distante de la zona turística del puerto.

El hombre fue acribillado sobre la Bicentenario, casi esquina con la calle Toma de Zacatecas.

Elementos de diferentes corporaciones policiacas y militares se mantenían desplegados en la zona, tras el ataque a balazos.

La circulación vial fue cerrada y acordonaron el área.

Este asesinato, el cuarto del día en Mazatlán, ocurrió casi de manera simultánea con otro en el Panteón Jardín y en la Colonia Francisco I. Madero.