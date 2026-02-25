Seguridad
Identifican como Eusebio al dueño de expendio de cerveza asesinado en Culiacán

La víctima, de 56 años, fue atacado a balazos mientras trabajaba en el establecimiento del fraccionamiento Villa Bonita. Los agresores habrían fingido ser clientes
Noroeste/Redacción |
25/02/2026 22:23

CULIACÁN._ Como Eusebio “N” fue identificado el despachador y dueño de un expendio de cerveza asesinado a balazos la noche de este miércoles en Villa Bonita, en Culiacán.

La víctima, de 56 años de edad, fue atacada este 25 de febrero mientras trabajaba en el establecimiento por sujetos que fingieron ser clientes.

El local donde se suscitaron los hechos se ubica en la esquina de las avenidas de los Balcanes y Paseo de los Andes, en el fraccionamiento en mención.

Familia en el lugar reconoció a la víctima ante las autoridades, a la espera de que el Ministerio Público desarrolle la autopsia de ley en el Servicio Médico Forense para la entrega del cuerpo.

