Identifican como ex policía ministerial al hombre asesinado en Campo El Diez, en Culiacán

CULIACÁN._ Como ex policía ministerial fue identificado Jesús Ramón, el hombre de la tercera edad que fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en el Campo El Diez, al sur de Culiacán.

Jesús Ramón, quien contaba con 72 años de edad, estaba en una silla de ruedas en el patio de domicilio cuando civiles armados arribaron para acribillarlo, dejándolo gravemente herido con múltiples lesiones de bala en su cuerpo.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:30 horas frente a la carretera Culiacán-Mazatlán, en un inmueble que se encuentra antes de cruzar por la calle 28 de septiembre.

Se informa en el lugar que el ex agente policial se encontraba discapacitado por sufrir de diabetes y fue esa enfermedad lo que provocó su inminente amputación de ambas piernas.