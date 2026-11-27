CULIACÁN._ Como Misael “R”, un exagente de Tránsito Municipal de Culiacán, fue identificado el hombre que resultó herido durante un enfrentamiento a balazos con elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en el fraccionamiento Montebello, al sur de la capital sinaloense.

El hombre, de 33 años, fue detenido luego de los hechos, registrados cuando agentes investigadores adscritos al área de delitos patrimoniales realizaban diligencias relacionadas con una investigación por robo. De acuerdo con la información recabada, Misael “R” causó baja definitiva de la corporación municipal en 2023.

Tras resultar herido durante la agresión armada, el exagente se trasladó por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja de Culiacán, ubicadas en el sector Centro, lo que provocó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad. El vehículo en el que circulaba, un Kia K3 color plata, presentó al menos un impacto de arma de fuego y manchas de sangre en la carrocería.