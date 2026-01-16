Identifican como exmilitar a hombre asesinado en Villa Fontana, al norte de Culiacán

Como un exelemento del Ejército Mexicano con grado de Teniente Coronel fue identificada la persona que perdió la vida la noche del jueves durante un intento de robo de vehículo en la colonia Villa Fontana, al sector norte de la ciudad.

La víctima, identificada como León Felipe “N”, de 50 años, se encontraba en retiro y actualmente se desempeñaba como escolta de seguridad y chofer de una funcionaria pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Emile Barline, cuando el exmilitar fue interceptado por al menos tres civiles armados. Según los datos recabados en el lugar, los agresores obligaron a la víctima a descender de una camioneta Toyota Raize de modelo reciente.