Identifican como Francisco a joven asesinado a balazos frente a gimnasio de Isla Musalá, en Culiacán

El hombre de 25 años era vecino de la colonia Chapultepec; familiares acudieron al Ministerio Público para identificarlo
Noroeste/Redacción
08/08/2025 19:58
CULIACÁN._ Como Francisco, de 25 años de edad, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos la noche del jueves 7 de agosto frente a un gimnasio del fraccionamiento Isla Musalá, en Culiacán.

El joven era vecino de la colonia Chapultepec y fue encontrado sin vida por heridas de bala alrededor de las 23:30 horas, sobre el bulevar Revillagigedo y cerca del puente del bulevar Isla Musalá.

Personas que pasaban por el lugar reportaron el hecho al 9-1-1 luego de encontrar a la víctima recostada sobre el pavimento y de la cual solo refirieron que vestía un short negro.

Las autoridades de seguridad arribaron al punto para dar fe del suceso y se encargaron de delimitar un perímetro.

Los agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.

Fue ante el Ministerio Público donde familiares acudieron para identificarlo y reclamarlo con su debido proceso legal.

