Identifican como Héctor Alonso a hombre asesinado en la colonia Pemex, Culiacán

Como Héctor Alonso “N”, de 26 años de edad, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos durante la noche de este jueves en la colonia Pemex, en Culiacán.

La víctima fue hallada sin vida y con heridas de bala sobre la calle Benjamín Hill, esquina con César López de Lara, a espaldas de un conocido supermercado y cerca de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.