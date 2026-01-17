Seguridad
Identifican como Héctor Giovanni a hombre hallado decapitado en Culiacán

La víctima, de 36 años de edad, era vecino de la colonia Rubén Jaramillo y su cuerpo fue localizado la tarde de este sábado en un callejón de Riberas de Tamazula
CULIACÁN._ Bajo el nombre de Héctor Giovanni “N” fue identificado el hombre encontrado decapitado y cercenado la tarde de este sábado en Riberas de Tamazula, en Culiacán.

El occiso, de 36 años de edad, era vecino de la colonia Rubén Jaramillo, y fue localizado junto con un mensaje en una cartulina.

Tanto la cabeza como las manos de la víctima fueron cercenadas y dejadas dentro de una hielera, además de que fue encontrado con las piernas amarradas con una soga.

Héctor Giovanni fue localizado en un callejón entre el bulevar Riberas de Tamazula y la calle Riberas de Piaxtla, en el cruce con la calle Riberas de Culiacán.

