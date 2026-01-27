Identifican como Javier al hombre asesinado dentro de taller automotriz en Culiacán

Fue identificado como Javier “N” el hombre asesinado a balazos este martes dentro de un taller automotriz en Riberas de Tamazula, en Culiacán.

El occiso, de 59 años de edad, fue agredido cuando se encontraba en el área de puentes elevadores del taller, donde quedó tendido boca arriba tras perder la vida.

Durante la agresión resultó herido de bala otro sujeto reconocido como Gregorio “N”, de 54 años de edad, quien fue llevado para recibir atención médica.

Sobre el segundo varón, se desconoce en qué parte del taller estaba, aunque autoridades mantuvieron una fuerte inspección en el área de los baños.

Hasta el momento, no se ha precisado si los hombres atacados eran trabajadores del taller, clientes o externos.

El crimen ocurrió en un taller, ubicado sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre las calles Plutón y Satélita, cerca de las 18:00 horas cuando vecinos reportaron escuchar disparos de arma de fuego.