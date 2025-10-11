Identifican como Jesús Heriberto a hombre asesinado en la Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Jesús Heriberto “N”, de 38 años de edad, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos y amarrado de las manos en un camino de terracería de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

De oficio tablaroquero, familiares indicaron que Jesús Heriberto se encontraba desaparecido por al menos cinco horas y que habían tratado de buscarlo, sin conseguir un resultado positivo.

Fue alrededor de las 20:00 horas de este sábado 11 de octubre cuando un reporte anónimo alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre asesinado a un costado de la avenida Ejército Nacional, en el cruce con la calle Plan de San Luis.

Elementos del Ejército Mexicano respondieron al reporte y localizaron a la víctima con las manos atadas y evidentes lesiones provocadas por disparos de arma de fuego, por lo que se encargaron de delimitar una zona para facilitar las labores de los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado.

Familiares se enteraron del hecho y al arribar dieron fe de que se trataba de Jesús Heriberto luego de verificar sus características físicas.

El cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia y luego será entregado a su familia.