Identifican como Jonathan Eustaquio al hombre que fue asesinado en la carretera México 15, en Culiacán

Como Jonathan Eustaquio, de 34 años de edad, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes 5 de septiembre en las inmediaciones de la carretera México 15, en la salida norte de la ciudad de Culiacán.

Jonathan Eustaquio, quien era vecino del fraccionamiento Valle del Sol, fue hallado sin vida a un costado del carril que dirige en sentido de norte a sur, pasando la zona de La Presita y antes de llegar al Campo Morelia.

Al momento de su muerte, el hombre vestía una camisa negra, un pantalón de mezclilla azul y zapatos negros. Como seña particular, tiene un tatuaje de un búho en un brazo y de una mujer en la muñeca de una mano.

Cabe señalar que aún costado del cuerpo se localizaron casquillos percutidos de arma larga, presumiendo que la víctima fue acribillada en el lugar.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:30 horas al número de emergencias 9-1-1, siendo elementos de la Policía Municipal quienes arribaron para dar fe del hallazgo y proceder a montar un operativo de vigilancia.

La zona quedó bajo resguardo del personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal Preventiva; mientras tanto los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias y los trabajos de campo.

El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley. Será ante el Ministerio Público donde familiares podrán acudir para identificarlo y reclamarlo con su debido proceso legal.