Identifican como Jonathan Santiago al joven asesinado en la colonia Bachigualato

Como Jonathan Santiago fue identificado el joven que fue localizado sin vida y con impactos de bala durante la mañana de este sábado 23 de agosto, a las orillas de un canal de riego de la colonia Bachigualato, al poniente de Culiacán.

Jonathan Santiago contaba con 24 años de edad y se refiere que era vecino de la colonia Terranova, no tan lejano al punto en donde fue encontrado sin signos vitales.

Familiares fueron quienes identificaron al joven. Se espera que acudan al Ministerio Público para reclamarlo con su debido proceso legal, después de que se le aplique la autopsia de ley en el Servicio Médico Forense.

El hecho

El hallazgo se reportó a las 7:15 horas, sobre el camino de terracería Miguel Hidalgo, el cual conduce en paralelo con la obra hidráulica conocida como Cañedo, en los límites con la colonia Alto Bachigualato. Fueron vecinos del sector los que llamaron al número de emergencias 9-1-1 para alertar a las autoridades sobre el homicidio.

La víctima era de complexión regular y tez morena, llevaba puesto una camisa negra con letras blancas grabadas en la espalda, un pantalón de mezclilla azul y tenis negros. El cuerpo se encontró recostado boca abajo con impactos de bala, se presume que fue en el lugar donde civiles armados lo acribillaron para privarlo de la vida.