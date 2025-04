Identifican como José Jaime a civil abatido en enfrentamiento en Villa Juárez, Navolato

En el sitio murieron dos personas. Uno de ellos, José Jaime, de 30 años de edad, quien quedó tendido boca arriba con un arma larga sobre el pecho. La otra víctima, un joven de aproximadamente 20 años, fue hallado sin vida debajo de una motocicleta.

Asimismo, tres personas resultaron heridas durante el ataque: Jesús Ernesto, de 17 años; Edwin, de 19; y un menor de 14 años cuya identidad no fue divulgada. También se reportó que una mujer pudo haber resultado lesionada, pero al no haber recibido atención en un hospital, no fue contabilizada oficialmente.