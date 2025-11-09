Identifican como Marcos al segundo asesinado en el puente Piggy Back; tenía dos semanas desaparecido

CULIACÁN._ Como Marcos “N”, de 31 años de edad, fue identificado el segundo hombre que fue arrojado de un vehículo y asesinado a balazos la tarde del sábado 8 de noviembre en el puente que dirige a la colonia Piggy Back, al sur de Culiacán.

Vecino del campo Argentina II, en la sindicatura de Costa Rica, Marcos había sido reportado como desaparecido desde el 23 de octubre de este año, dos semanas antes de que fuera encontrado sin vida.

Junto con él, sujetos armados asesinaron a Abraham, de 49 años, quien había sido privado de la libertad junto a su hijo el pasado 5 de noviembre en el campo El Diez.