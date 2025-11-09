Identifican como Marcos al segundo asesinado en el puente Piggy Back; tenía dos semanas desaparecido

CULIACÁN._ Como Marcos “N”, de 31 años de edad, fue identificado el segundo hombre que fue arrojado de un vehículo y asesinado a balazos la tarde del sábado 8 de noviembre en el puente que dirige a la colonia Piggy Back, al sur de Culiacán.
Vecino del campo Argentina II, en la sindicatura de Costa Rica, Marcos había sido reportado como desaparecido desde el 23 de octubre de este año, dos semanas antes de que fuera encontrado sin vida.
Junto con él, sujetos armados asesinaron a Abraham, de 49 años, quien había sido privado de la libertad junto a su hijo el pasado 5 de noviembre en el campo El Diez.
El doble homicidio se reportó alrededor de las 16:00 horas sobre el puente que se encuentra pasando la carretera Culiacán-Mazatlán, cerca del campo El Diez.
Según reportes preliminares, los hombres fueron bajados de una unidad automotriz y después agredidos a tiros por civiles armados, quienes emprendieron la huida luego del acto violento.
Ambos se encontraron con las manos amarradas, cubiertos del rostro y con heridas provocadas por disparos de arma de fuego. En la zona se aseguraron casquillos percutidos.