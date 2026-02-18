$!Identifican como menor de edad a la mujer que fue hallada asesinada en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán

La joven mujer encontrada asesinada la noche del martes 17 de febrero en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán, fue identificada oficialmente como Brianda Raquel, una adolescente de 15 años de edad.

El hallazgo se registró sobre la calle Constituyentes Cándido Aguilar, entre la avenida Aztlán y la calle Azteca, en el sector surponiente de la ciudad, donde el cuerpo fue localizado cubierto con plástico negro.

Tras el reporte a los números de emergencia, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio, confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

La identificación oficial se llevó a cabo este miércoles ante el Ministerio Público, luego de que familiares realizaran el reconocimiento correspondiente.