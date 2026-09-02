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Violencia

Identifican como Miriam del Rosario a mujer hallada en bolsas negras en Infonavit Humaya, en Culiacán

La víctima, de 45 años, fue reconocida por sus familiares tras ser localizada sin vida el pasado 23 de agosto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/09/2026 23:46
02/09/2026 23:46

CULIACÁN._ Como Miriam del Rosario “N”, de 45 años de edad, fue identificada la mujer hallada envuelta en cobijas y dentro de bolsas negras recientemente en Infonavit Humaya.

Familiares de la occisa acudieron a instalaciones oficiales y la reconocieron ante las autoridades como vecina de la Colonia Las Vegas, de Culiacán.

La mujer fue hallada sin vida el pasado 23 de agosto a un costado de la Carretera Internacional México 15, al norte de la ciudad, entre edificios habitacionales, cerca de las 14:00 horas.

Tras confirmarse que se trataban de restos humanos, autoridades procedieron al protocolo de Ley, hasta el traslado hacia el Servicio Médico Forense, donde finalmente fue reconocida.

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