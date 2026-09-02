Identifican como Miriam del Rosario a mujer hallada en bolsas negras en Infonavit Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Miriam del Rosario “N”, de 45 años de edad, fue identificada la mujer hallada envuelta en cobijas y dentro de bolsas negras recientemente en Infonavit Humaya.

Familiares de la occisa acudieron a instalaciones oficiales y la reconocieron ante las autoridades como vecina de la Colonia Las Vegas, de Culiacán.

La mujer fue hallada sin vida el pasado 23 de agosto a un costado de la Carretera Internacional México 15, al norte de la ciudad, entre edificios habitacionales, cerca de las 14:00 horas.

Tras confirmarse que se trataban de restos humanos, autoridades procedieron al protocolo de Ley, hasta el traslado hacia el Servicio Médico Forense, donde finalmente fue reconocida.