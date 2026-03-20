Identifican como Rocío Isabel a mujer asesinada en la colonia Progreso, en Culiacán

La víctima perdió la vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Primera, frente a la Unidad Deportiva Progreso Bellavista, en donde fue agredida.

CULIACÁN._ Bajo el nombre de Rocío Isabel “N”, de 46 años de edad, fue identificada la mujer asesinada a balazos la tarde de este viernes en la colonia Progreso, al sur de Culiacán.

En el mismo hecho, un joven menor de edad y otra mujer adulta resultaron lesionados y fueron auxiliados por autoridades en la calle Agua Fría, y posteriormente trasladados a un hospital.

De manera inicial se reportó que el joven tuvo lesiones en el hombro izquierdo, mientras que la mujer herida presentó afectaciones en una pierna, a la altura de la rodilla.

Con el crimen de Rocío Isabel, suman 19 mujeres asesinadas durante el 2026 en Sinaloa, siendo la tercera del mes de marzo.