$!Identifican como Síndico de Tepuche a hombre asesinado en camioneta del Ayuntamiento en Culiacán

De acuerdo con la información, el ataque se registró la tarde de este martes 31 de marzo, alrededor de las 16:30 horas, sobre la calle Galileo, entre Sócrates y Universo.

El hombre que fue asesinado a balazos al interior de una camioneta del Ayuntamiento de Culiacán, en la colonia Villa Universidad, fue identificado como Héctor Bartolo Zamudio Ríos, quien se desempeñaba como síndico de Tepuche.

En el lugar, elementos del Ejército Mexicano localizaron la unidad oficial con múltiples impactos de bala, principalmente en la puerta del lado del conductor, así como en el parabrisas.

Dentro del vehículo se encontraba la víctima, quien fue hallada sin vida tras la agresión armada. Trascendió que este martes 31 de marzo sería su último día en funciones como síndico de Tepuche.

El ataque ocurrió a unos metros de un centro de rehabilitación donde previamente se han registrado hechos violentos.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios de ley, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer el caso.