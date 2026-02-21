Identifican como trabajador del IMSS al hombre hallado en Lomas del Boulevard, Culiacán

Como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social fue identificada la persona encontrada envuelta en plástico negro este sábado, en la colonia Lomas del Boulevard, en Culiacán.

El occiso fue reconocido bajo el nombre de Héctor Manuel “N”, de 33 años de edad, quien fue hallado sin vida este 20 de febrero al poniente de la ciudad.

Su cadáver se encontró cubierto con plástico negro, atado de pies con una soga naranja, y encintado en la zona del torso y cabeza.

Junto a su cuerpo, fue abandonada una cartulina blanca que contenía un mensaje signado por una facción del crimen organizado.

La localización de Héctor Manuel se dio sobre la avenida Río Támesis, entre Río Danubio y calle cerrada Río Nilo, cerca de las 8:00 horas de este sábado.