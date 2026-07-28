Identifican cuerpos de los tres hombres hallados en la zona fronteriza de El Fuerte; serán entregados a sus familias

EL FUERTE._ Tras semanas de incertidumbre y de agotar los protocolos forenses, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la plena identificación de los tres hombres cuyos cuerpos sin vida, con huellas de tortura y heridas de bala, que fueron localizados el pasado 12 de julio en un camino vecinal que conecta los límites de Sinaloa con Sonora.

Los estudios de ADN realizados por peritos permitieron establecer que las víctimas respondían a los nombres de Rafael “N”, Óscar “N” e Iván Alejandro “N”, de 22 años de edad. Este último correspondía a Iván Alejandro Sepúlveda Sánchez, vecino de Guamúchil, quien había sido reportado como desaparecido desde el 7 de julio, fecha en la que se le vio por última vez a bordo de una camioneta BMW blanca.

El hallazgo se registró la tarde de aquel domingo en un predio despoblado situado a unos 500 metros del rancho El Reparo, entre las comunidades de El Mezquite y Tetasiari, en la geografía del municipio de El Fuerte.

Los cuerpos yacían en avanzado estado de descomposición y completamente desnudos sobre una vía de terracería, lo que movilizó a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno como primeros respondientes.

Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en la ciudad de Los Mochis para las necropsias de ley.

Las indagatorias ministeriales arrojaron que los tres hombres presentaban severas lesiones contusas, indicios de haber sido torturados antes de ser privados de la vida con impactos de arma de fuego.

Paralelamente, las autoridades indagan el paradero del vehículo en el que se desplazaban las víctimas, luego de que trascendiera el aseguramiento de una unidad con características similares en las inmediaciones de Navojoa, Sonora, la cual se encuentra bajo análisis pericial para esclarecer la ruta del crimen.

Por último personal de una casa funeraria acudió a realizar los trámites correspondientes para trasladar los restos hacia el municipio de Salvador Alvarado, donde finalmente serán entregados a sus familias para que puedan darles sepultura, mientras que la carpeta de investigación por este triple homicidio continúa abierta en busca de los presuntos responsables.