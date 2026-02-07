$!Identifican cuerpos hallados en fosa clandestina de El Verde, Concordia; familiares han sido notificados

Los cuerpos y restos humanos que han sido encontrados en la fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, Concordia, ya fueron identificados y se notificó a sus familiares, comunicó un coordinador de la Fiscalía General de la República a integrantes del Colectivo de Rastreadoras Por las voces sin justicia.
“Nos acercamos hasta donde nos permitieron, hasta donde pudimos y posterior a media hora acudir personal de la Fiscalía General de la República y nos informó lo que están trabajando allá adentro, nos dicen que hasta el momento los cuerpos o restos que han sacado ya se llevó el proceso, ya están identificados, lo demás que se trabaje se nos va estar informado en una semana”, exprés la vocera de dicho colectivo, Alejandra Martínez Carrizosa.
“Ya llegamos como a un buen acuerdo, hubo buenos términos”.
El Coordinador de la FGR que los atendió les dijo que en el caso de los cuerpos que ya fueron identificados ya se les notificó a sus familiares, pero no les precisó la cantidad y si siguen buscando más cadáveres o restos humanos, pero les dijo que los trabajos en ese lugar van a continuar durante varios días.
El Coordinador de la FGR, Alberto Hernández, no accedió a conceder información a personal de medios de comunicación.
Las diligencias continúan en la fosa clandestina y área aledaña por parte de personal pericial de la FGR y con apoyo de seguridad de elemento del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional.