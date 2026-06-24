Identifican restos hallados en Puente Negro de Culiacán; era vigilante desaparecido desde hace 147 días

CULIACÁN. _ Los restos humanos localizados el pasado 18 de junio en las inmediaciones de la presa derivadora, a un costado del Puente Negro en Culiacán, correspondían a un trabajador de seguridad privada que se encontraba desaparecido desde hace casi cinco meses.
La víctima fue identificada formalmente mediante estudios genéticos y pruebas de ADN como Jesús Octavio Cázares Morán, de 56 años de edad. Se desconocía su paradero desde las primeras horas del pasado 22 de enero de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en la colonia Centro de la capital sinaloense.
El hallazgo civil se registró minutos antes de las 18:00 horas, luego de que ciudadanos reportaran de manera anónima al sistema de emergencias 911 la presencia de la osamenta en la zona de la presa derivadora, un sector cercano a la estructura del Puente Negro.
Tras el trabajo pericial de campo y el procesamiento del sitio, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde permanecieron bajo resguardo oficial para la realización de los análisis genéticos necesarios que permitieran su identificación legal.
De acuerdo con la ficha de búsqueda que en su momento emitió la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, el ciudadano vestía una camisa blanca de manga corta con un logotipo empresarial, pantalón de vestir negro, calzado del mismo color y portaba un escapulario de madera al momento de perderse el contacto con él.
Como señas particulares que ayudaron a su posterior cotejo, el reporte técnico indicaba una cicatriz quirúrgica por apéndice en la parte baja derecha del abdomen, además de un tatuaje con la letra “A”, de aproximadamente dos centímetros de extensión, en el brazo derecho.
Al concluir las confrontas moleculares y las pruebas biológicas, las autoridades ministeriales confirmaron la correspondencia de los restos con la identidad de Jesús Octavio Cázares Morán, quien permaneció ausente de su entorno social y familiar durante un periodo exacto de 147 días.
Durante la mañana de este miércoles, los familiares de la víctima recibieron los restos de manera formal para proceder a los servicios fúnebres y su sepultura. En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la carpeta de investigación con el fin de esclarecer las circunstancias precisas en las que ocurrió el deceso.