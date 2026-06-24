Identifican restos hallados en Puente Negro de Culiacán; era vigilante desaparecido desde hace 147 días

CULIACÁN. _ Los restos humanos localizados el pasado 18 de junio en las inmediaciones de la presa derivadora, a un costado del Puente Negro en Culiacán, correspondían a un trabajador de seguridad privada que se encontraba desaparecido desde hace casi cinco meses.

La víctima fue identificada formalmente mediante estudios genéticos y pruebas de ADN como Jesús Octavio Cázares Morán, de 56 años de edad. Se desconocía su paradero desde las primeras horas del pasado 22 de enero de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en la colonia Centro de la capital sinaloense.

El hallazgo civil se registró minutos antes de las 18:00 horas, luego de que ciudadanos reportaran de manera anónima al sistema de emergencias 911 la presencia de la osamenta en la zona de la presa derivadora, un sector cercano a la estructura del Puente Negro.