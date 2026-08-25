Identifican restos óseos de mujer desaparecida en Navolato desde julio de 2025

CULIACÁN. _ Los restos óseos de una mujer localizados el pasado 7 de agosto en un camino de terracería cercano a Villamoros, en el municipio de Navolato, fueron identificados como los de María Guadalupe “F”, de 38 años, quien permanecía desaparecida desde julio de 2025.
La mujer había sido vista por última vez el 26 de julio de 2025 en Bariometo Segundo, por lo que su familia había reportado su desaparición.
La identificación se realizó mediante una confronta directa de ADN con familiares de la víctima, de acuerdo con información relacionada con el proceso de identificación.
El hallazgo ocurrió luego de que integrantes del colectivo Padres y Madres de Hijos Desaparecidos recibieran una llamada anónima que alertó sobre la presencia de restos óseos debajo de un árbol, frente a tierras de cultivo y junto a un camino de terracería, en las inmediaciones de la carretera Navolato-El Castillo.
Tras recibir el reporte, integrantes del colectivo acudieron al sitio y localizaron los restos, por lo que se dio aviso a las autoridades para iniciar las diligencias correspondientes.
Los restos de María Guadalupe fueron entregados el pasado lunes a sus familiares, luego de concluirse el proceso de identificación.