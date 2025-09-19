Impacta violencia en las escuelas: SEPyC asegura tomar medidas de protección

CULIACÁN. _ Ante la creciente ola de violencia en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, que ha generado preocupación e inconformidad entre docentes por la falta de garantías de seguridad, y tras el reciente ataque a una escuela secundaria en la comunidad de Bellavista, en Culiacán, autoridades educativas aseguran que se están implementando medidas para proteger tanto a estudiantes como al personal docente y administrativo.

La secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Gloria Imelda Castro Félix, declaró que la dependencia trabaja en coordinación con las fuerzas de seguridad para encontrar soluciones.

“Las medidas son permanentes, continuas e ininterrumpidas. La coordinación la tenemos de forma permanente con el Ejército, que ha venido a ponerse a disposición. Todos estamos ocupados de salvaguardar la integridad de nuestra niñez”, dijo la funcionaria estatal.

La crisis de seguridad que se vive desde el 9 de septiembre de 2024 ha afectado gravemente la tranquilidad en los centros educativos. En diversas ocasiones, alumnos, personal docente y administrativo han quedado expuestos a situaciones de riesgo cuando se registran incidentes de alto impacto cerca de sus instalaciones.

Los antecedentes en Culiacán han sido recurrentes. El 4 de septiembre, en el campo El Diez, hombres armados agredieron a un individuo, lo que causó pánico y la suspensión de clases en un preescolar cercano. Un día después, en la colonia 16 de Septiembre, un reporte sobre un hombre armado dentro de una escuela primaria provocó la movilización de la policía y el paro de actividades.

El 31 de marzo, la Escuela Secundaria No. 72, en el sector Loma Linda, fue vandalizada con grafitis relacionados con el crimen organizado. El incidente más reciente fue este 19 de septiembre, cuando un grupo de desconocidos ingresó a la fuerza a la Escuela Secundaria Profesor Enrique Romero, en Bellavista, para prenderle fuego a la biblioteca y dejar mensajes amenazantes.