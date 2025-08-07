$!Imparable el robo de autos en Culiacán: mujer es despojada en el malecón nuevo

CULIACÁN. _ La tarde de este jueves, una mujer fue víctima de un robo con violencia en el sector del malecón nuevo, en Culiacán, luego de que un sujeto armado la despojara de su camioneta.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas sobre el bulevar Diego Valadés, a la altura de una agencia de vehículos todo terreno y en las inmediaciones del puente de la Isla Musala. La víctima conducía una camioneta Ford Territory, color blanco y de modelo reciente, cuando fue interceptada por un hombre armado. El asalto fue captado en video por un automovilista que pasaba por el lugar y posteriormente difundido en redes sociales.

Según los primeros reportes, el presunto responsable es de complexión regular, vestía pantalón de mezclilla, playera negra y portaba un pasamontañas. Tras cometer el atraco, huyó por el malecón nuevo con rumbo desconocido.

Tras la denuncia, las autoridades implementaron un operativo en la zona con la intención de ubicar al responsable y recuperar el vehículo.