$!Imparable el robo de autos en Culiacán: mujer es despojada en el malecón nuevo

CULIACÁN. _ La tarde de este jueves, una mujer fue víctima de un robo con violencia en el sector del malecón nuevo, en Culiacán, luego de que un sujeto armado la despojara de su camioneta.
El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas sobre el bulevar Diego Valadés, a la altura de una agencia de vehículos todo terreno y en las inmediaciones del puente de la Isla Musala. La víctima conducía una camioneta Ford Territory, color blanco y de modelo reciente, cuando fue interceptada por un hombre armado. El asalto fue captado en video por un automovilista que pasaba por el lugar y posteriormente difundido en redes sociales.
Según los primeros reportes, el presunto responsable es de complexión regular, vestía pantalón de mezclilla, playera negra y portaba un pasamontañas. Tras cometer el atraco, huyó por el malecón nuevo con rumbo desconocido.
Tras la denuncia, las autoridades implementaron un operativo en la zona con la intención de ubicar al responsable y recuperar el vehículo.
Este es, al menos, el tercer caso de robo violento de vehículo cometido contra mujeres en lo que va de la semana en Culiacán. El pasado martes, dos mujeres acompañadas de un menor de edad fueron despojadas de su camioneta en la colonia Emiliano Zapata, cuando fueron interceptadas por dos hombres armados a bordo de una motocicleta sobre la calle Convención de Apatzingán.
Ese mismo día, el exsecretario de Salud del estado, Efrén Encinas Torres, también fue víctima de un asalto con violencia en el sector Las Quintas. Hombres armados lo despojaron de su vehículo mientras se encontraba en compañía de su esposa.
Los hechos se suman a una creciente ola de robos de vehículos registrada en la capital sinaloense. Tan solo en los primeros cinco días de agosto de 2025, se han reportado 79 unidades robadas. En julio se registraron 581 casos, en junio 590 y en mayo 678, este último siendo el mes con mayor incidencia en lo que va del año.