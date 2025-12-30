Imparable el robo de vehículos en Sinaloa: suman 14 denuncias en un solo día

El robo de vehículos en la región centro de Sinaloa mantiene una tendencia crítica que las autoridades no han logrado inhibir. Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, tan solo el lunes 29 de diciembre se formalizaron 14 denuncias por este delito, una cifra que refleja la vulnerabilidad patrimonial que persiste en la entidad.

Esta problemática se ha agudizado de manera ininterrumpida desde el pasado 9 de septiembre de 2024. A pesar del despliegue de fuerzas federales y estatales en diversos sectores, el despojo de unidades motrices continúa siendo uno de los delitos con mayor incidencia y menor índice de contención por parte de las instituciones de seguridad.

Jornada de violencia: cuatro asesinatos

En el desglose de hechos de alto impacto, la Fiscalía estatal confirmó el inicio de tres carpetas de investigación por homicidio doloso tras la localización de cuatro personas sin vida.

En Culiacán, se documentó el hallazgo de dos víctimas en la colonia Pemex y el deceso de una persona más en un hospital, tras haber sido herida en la colonia Libertad. Por su parte, en el municipio de Ahome, fue localizado el cuerpo de un hombre en la colonia Narciso Mendoza de Los Mochis.